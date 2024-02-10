Рост продаж по всем брендам Geely Holding

Geely Holding Group опубликовала статистику продаж автомобилей за январь текущего года. За прошлый месяц было реализовано 290 600 авто - на 69% больше, чем в январе 2023 года. Продажи электромобилей взлетели в 2,5 раза - до 95 300 единиц. Таким образом, авто "на новой энергии" составляют уже 33% в структуре продаж Geely, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Если говорить о брендах, то в рамках материнской торговой марки продали 172 774 авто - почти в два раза больше, чем в январе 2023 года. Продажи автомобилей Lynk & Co увеличились в 2,5 раза - до 28 176 единиц, а продажи Zeekr выросли больше всего - в 4 раза (до 12 537 единиц).

На этом фоне рост продаж Volvo на 10% (до 53 402 единиц) не особо впечатляет. Примерно на ту же величину - на 10,3% - увеличились продажи Proton Motors (до 12 882 единиц), но для малазийской компании это лучший результат месячных продаж с 2013 года.

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