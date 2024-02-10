Представлена Toyota Corolla Cross 2024

Спустя более чем три года с момента мировой премьеры оригинальной модели был представлен Toyota Corolla Cross 2024 года. Покупателям в Юго-Восточной Азии предлагают четыре версии, включая гибриды, передает Day.Az со ссылкой на zigwheels.

Визуальные обновления включают полностью светодиодные фары нового дизайна, которые можно увидеть на моделях японского и европейского рынков. Другие особенности включают панорамный люк на крыше и заднюю дверь с электроприводом. Задние фонари также представляют собой светодиодные блоки с новым рисунком.

В оснащение входит комплект 18-дюймовых легкосплавных дисков с двухцветной отделкой, обутых в шины 225/50R18, тогда как GR Sport получает шины аналогичных размеров, но на легкосплавных дисках другого дизайна.

Основываясь на базе TNGA, обновлённая Corolla Cross по-прежнему оснащена 1,8-литровым безнаддувным бензиновым двигателем, включая гибридную версию. Это по-прежнему 1,8-литровый агрегат 2ZR-FBE мощностью 140 л.с. / 177 Н·м, который предназначен для базового варианта 1.8 Sport Plus. В гибриде используются 98-сильный ДВС и 72-сильный электромотор.

Базовый вариант 1.8 Sport Plus получает мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA), а вариант HEV Luxury получает набор систем Toyota Safety Sense, включающий предаварийную систему AEB, динамический радарный круиз-контроль на всех скоростях, управление с функцией остановки и движения, предупреждение о выходе из полосы движения, помощь при отслеживании полосы движения и автоматический дальний свет. Дополнительное оборудование активной безопасности включает в себя систему стабилизации, контроль тяги, ABS, EBD, систему экстренного торможения, систему помощи при трогании на подъёме и систему контроля давления в шинах, а также комплект пассивной безопасности в виде семи подушек безопасности.