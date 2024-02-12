Стало известно, почему отменили BMW i16

Руководитель отдела дизайна BMW Домагой Дюк подтвердил, что производитель планировал выпуск преемника спортивного автомобиля i8, который должен был получить название i16, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Он создавался на базе концепта Vision M Next, который дебютировал в 2019 году на конференции BMW NextGen в Мюнхене. В Vision M Next Concept использовался четырехцилиндровый двигатель с гибридным усилителем общей мощностью 600 л.с. Он мог развивать скорость до 100 км/ч за 3 секунды, а максимальная скорость была ограничена на отметке 300 км/ч.

Дюкек отмечает, что дизайн i16 был вдохновлен M1. Серийная версия i16 должна была получить монокок из армированного углеродным волокном пластика от i8. По словам Дюка, проект стал жертвой неудачного выбора времени, поскольку из-за осложнений в бизнесе, вызванных пандемией в 2020 году, BMW прекратила разработку.

Стоимость i16 и низкий потенциальный объем продаж стали факторами, повлиявшими на отмену выпуска автомобиля. Запуск планировался в 2022 году.

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