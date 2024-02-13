Названа дата премьеры BYD YangWang U9

Китайский бренд BYD объявил, что 25 февраля компания выпустит свой суперкар YangWang U9. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, прыгать, выполнять танковый разворот и ездить на трех колесах благодаря системе управления кузовом DiSus-X. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina.



Что это за автомобиль YangWang U9

YangWang является премиальным электрическим брендом под эгидой BYD, который был запущен в январе 2023 года. U9 станет вторым автомобилем бренда после брутального внедорожника YangWang U8.



У суперкара YangWang U9 установлены четыре электромотора, суммарная мощность которых составляет 960 кВт (1287 л.с.). Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч.





Габариты YangWang U9

Длина автомобиля составляет 4966 мм, ширина - 2029 мм, высота - 1295 мм. Колесная база машины равна 2900 мм. У суперкара двери-ножницы и вместительный багажник. Длина соответствует Audi A4 или BMW 5 серии



Что внутри

В интерьере автомобиля отсутствуют огромные экраны, как у других китайских производителей электромобилей. U9 оснащен тремя небольшими дисплеями: два маленьких перед водителем и пассажиром и один на центральной консоли.

Фишки суперкара

Представляя автомобиль в Китае, разработчики показали, как он выезжает на сцену, покачиваясь из стороны в сторону и меняя высоту подвески независимо на разных колесах. Также было продемонстрировано, как спорткар подпрыгивает, отрываясь всеми четырьмя колесами от сцены. Машина способна ехать и на трех колесах. Инновационная система подвески регулирует клиренс таким образом, чтобы кузов не касался дорожного полотна.

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