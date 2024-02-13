Kia GT1 будет один из самых мощных автомобилей Kia

Korean Car Blog раскрыл характеристики будущего спортседана Kia, который станет идеологическим преемником Kia Stinger. Кодовое обозначение новой модели - Kia GT1, но в продажу машина может поступить под названием Kia EV8, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Этот автомобиль будет построен на электрической платформе Hyundai нового поколения - IMA (Integrated Modular Platform). В топовой версии будут два электромотора совокупной мощностью 603 л.с. Это сделает GT1 одним из самых мощных электромобилей Kia, он будет даже мощнее Kia EV6 GT (577 л.с.). Но, естественно, будут у GT1 варианты попроще: базовый с мощностью 215 л.с. и "средний" с мощностью 429 л.с. У базовой версии, вполне вероятно, будет задний привод.

Другая особенность Kia GT1 - большая тяговая батарея ёмкостью 113,2 кВт·ч. То есть она будет даже больше, чем у флагманского внедорожника Kia EV9 (99,8 кВт·ч). Соответственно, запас хода электромобиля составит 700-800 км, и это будут вполне реальные километры, а не рекламные. Производство Kia GT1 стартует в 2026 году на заводе в Хвасоне (Южная Корея).

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