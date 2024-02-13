Представлен Audi S3 2025

Audi опубликовала первые фотографии и подробности об автомобиле Audi S3 2025 модельного года, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Автомобиль оснащен новой передней частью с измененной решеткой радиатора, а также измененным логотипом. Также он получил более спортивный бампер и другие фары.

Модель оснащена новым задним бампером с угловыми отражателями, расположенными в углублении, имитирующем вентиляционное отверстие. Также видны новые задние фонари, выхлоп Akrapovic и гораздо более агрессивный диффузор.

Автомобиль оснащен модернизированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем TFSI. Он производит 328 л.с. и крутящий момент 420 Нм, что означает увеличение на 23 л.с. и 20 Нм по сравнению с предшественником. Благодаря дополнительной мощности разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Двигатель соединен с семиступенчатой коробкой передач S tronic, которая обеспечивает улучшенную отзывчивость. Как пояснили в Audi, "время переключения передач при полной нагрузке сократилось вдвое, а частота вращения двигателя увеличилась при частичной нагрузке, когда трансмиссия установлена в положение D".

Кроме того, модель была оснащена делителем крутящего момента, который обеспечивает "активное, полностью переменное распределение крутящего момента между задними колесами". Стойки McPherson с новым поворотным подшипником позволяют добиться более отрицательного развала колес, что приводит к улучшению реакции рулевого управления, а также к лучшему сцеплению при прохождении поворотов.

Установлены более жесткие поперечные рычаги, оптимизированная система рулевого управления, появился новый режим Dynamic Plus и новые шины от Falken. Модель также получила модернизированные тормоза и электронную систему стабилизации нового поколения.

Цена пока не сообщается.

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