Названа цена Chevrolet Equinox EV

Компания General Motors объявила цены на обновленный электрический кроссовер Chevrolet Equinox EV 2025 модельного года. Автомобиль может стать одним из самых доступных электромобилей американском на рынке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на InsideEVs.



Что это за автомобиль Chevrolet Equinox EV

Переднеприводный автомобиль имеет электродвигатель мощностью 213 л.с., а полноприводная версия идет с двухмоторной 288-сильной установкой. В первом случае кроссовер набирает 60 миль в час (97 км/ч) за 7,9 секунды, а во втором - за 5,9 секунды.

В компании ожидают, что Chevrolet Equinox EV в базовом исполнении 1LT будет самый дешевым электромобилем на американском рынке с запасом хода более 300 миль (около 483 км). Кроссовер может стать серьезным конкурентом электрокарам Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 и Volvo EX30.



Стоимость Equinox EV

Цена базовой модификации машины 1LT стартует от $34 995. Стоимость электромобиля в комплектации 2LT составит от $43 295. Chevrolet Equinox EV 2RS будет стоить от $44 795, а 3LT обойдется минимум в $45 295. В топовой версии кроссовер оценили в $46 795.

Когда начнутся продажи электромобиля

Собирать Chevrolet Equinox EV будут на заводе General Motors в Мексике. Поставки кроссовера, как ожидается, начнутся к середине 2024 года.





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