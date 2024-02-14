Вниманию желающих купить BMW на «механике»

В интервью итальянскому журналу Quattroruote член правления BMW Фрэнк Вебер подтвердил, что будущее механический коробок передач выглядит мрачным, передает Day.Az со ссылкой на bmwblog.

"Есть интересные продукты, но, давайте будем честными, объемы продаж становятся все меньше и меньше. И поэтому развивать их больше не имеет смысла. Если вам нужен BMW М с механической коробкой переключения передач, вам придется купить его сейчас", - сказал Вебер.

BMW заявила, что в прошлом предпочтения клиентов заставляли компанию продолжать предлагать механические коробки передач. В Америке компания в настоящее время предлагает модели M2 , M3 и M4 с шестиступенчатой механической коробкой передач. По данным BMW, в таких странах, как Великобритания, только M2 предлагается с МКПП из-за отсутствия спроса в более крупных автомобилях.

"У нас есть клиенты, которые проезжают 25 000-30 000 километров в год и не хотят стоять в пробке, переключая передачу", - добавил Вебер.