Самые надёжные японские машины за всю историю автопрома

Проведя большое исследование, эксперты автомобильного портала HotCars составили рейтинг самых надежных японских машин за всю историю автопрома, сообщает Day.Az со ссылкой на hotcars.

HotCars проанализировал модели японских автомобилей и их рейтинги качества и надежности J.D. Power за последние два десятилетия. Учитывались дополнительные данные, такие как ежегодные затраты на техническое обслуживание (от RepairPal), затраты на 10-летнее обслуживание (от CarEdge) и информация об отзыве из Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Для получения дополнительной информации также использовались отзывы потребителей от KBB и Edmunds. Цены на подержанные автомобили были получены от KBB. Следующие модели были отсортированы в соответствии с оценками качества и надежности JD Power.

Toyota Camry 2014 года выпуска заняла первое место в рейтинге надежности. Этот популярный бизнес-седан получил оценку в 92 балла из 100 возможных. Владельцы этой модели в среднем тратят около 387 долларов в год на техобслуживание.

На втором месте в рейтинге расположился Lexus IS 2022 года выпуска - компактный седан с надежностью также на уровне 92 баллов из 100 возможных. Среднегодовая стоимость его обслуживания приблизительно составляет 551 доллар.

Toyota Corolla 2019 года с такой же оценкой надёжности заняла тртье место. Средние затраты ее владельцев на техническое обслуживание составляют около 381 доллара.

Самые надежные японские автомобили в истории:

1. Toyota Camry 2014 года - 92/100;

2. Lexus IS 2022 года - 92/100;

3. Toyota Corolla 2019 года - 92/100;

4. Toyota Prius 2015 года - 88/100;

5. Mazda MX-5 Miata 2008 года - 86/100;

6. Honda Fit/ Honda Jazz 2017 года - 85/100;

7. Honda Accord 2016 года - 84/100;

8. Mazda 6 2017 года - 84/100;

9. Mazda 3 2010 года - 83/100;

10. Honda Civic 2009 года - 83/100.