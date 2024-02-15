Ford Mustang разогнался до 550 км/ч

Боб Таска III установил мировой рекорд скорости в дрэг-рейсинге на этой неделе и побил его на следующий день в Bradenton Motorsports Park на автомобиле Ford Mustang Nitro Funny, передает Day.Az со ссылкой на The Drive.

Во время квалификации первого турнира он разогнался до 546 км/ч, что соответствовало предыдущему мировому рекорду скорости для полноприводных автомобилей, установленному Робертом Хайтом в 2017 году. Затем он побил этот рекорд и вошел в историю дрэг-рейсинга.

Он пересек финишную черту на скорости 550 км/ч, причем на прохождение отрезка в 305 м потребовалось всего 3,84 секунды. Однако его соперник Остину Проку проехал трассу за 3,82 секунды, хотя разогнался до 543 км/ч.

Трасса длиной 305 метров стала стандартом в классе ещё в 2008 году. А на трассе в четверть мили (402 м) рекорд был установлен Сэмми Миллером, когда он разогнался до 646,96 км/ч за 3,22 секунды на машине с ракетным двигателем мощностью 28 000 л.с.

Мощность Ford Mustang Nitro Funny Боба Таска III составила 11 000 л.с.

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