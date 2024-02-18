Aston Martin представил обновленное купе Vantage

Aston Martin представил обновленную версию купе Vantage. Рестайлинг произошел после шести лет выпуска данной модели.

Как передает Day.Az, автомобиль получил более современный дизайн передней части с крупной решеткой радиатора, занимающей большую часть поверхности переднего бампера. Существенно доработано и техническое наполнение. В частности, мощность двигателя V8, который для британских спорткаров поставляет Mercedes-Benz, была увеличена на 153 л.с. и достигла 665 л.с. Мотор получил новые турбокомпрессоры и распределительные валы, а также три новых теплообменника в системе охлаждения и наддува.

Также инженеры Aston Martin доработали силовой каркас кузова, увеличив его жесткость на кручение, и изменили конструкцию стабилизаторов поперечной устойчивости. В качестве опции для автомобиля доступны тормоза с карбон-керамическими дисками.

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