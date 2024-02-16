Машины Ford точно подорожают

Увеличение заработной платы и льгот для сотрудников Ford приведет к увеличению цен на автомобили. Ford заявила, что автомобили будут стоить на 900 долларов больше из-за контракта, как только он вступит в силу. Как и остальная часть отрасли, автопроизводитель готовится к переходу на электромобили. Компании пришлось переосмыслить свою стратегию, сосредоточившись на меньших по размеру и более доступных электромобилях перед лицом усиливающейся китайской конкуренции, сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что его отношения с профсоюзом работников автомобильной промышленности (UAW) изменились. По сообщению Associated Press, Фарли сказал, что закрытие первого завода по производству грузовиков Ford действительно окажет влияние на бизнес.

В сентябре прошлого года профсоюз объявил забастовку против компаний Ford , General Motors и Stellantis. UAW ударил по кошелькам автопроизводителей, нацеливаясь на определенные заводы для достижения наибольшего эффекта. Для Ford это был прибыльный завод по производству грузовиков в Кентукки, который теперь заставляет автопроизводителя "тщательно думать о том, где он будет производить свои будущие автомобили".

Забастовка на заводе Ford в Луисвилле началась 11 октября, почти через месяц после начала забастовки UAW, в результате чего на пикет вышли еще 8700 рабочих. В ходе переговоров профсоюз также будет нацелен на производство Ram 1500 и Chevrolet Suburban и Yukon.