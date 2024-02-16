Cadillac Байдена выставили на продажу

Чёрный Cadillac ATS-V 2018 года с силовой установкой мощностью 464 л.с. был заказан нынешним президентом США Джо Байденом в 2017 году, а теперь выставлен на аукцион Cars & Bids, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Большая часть из 25 000 км была пройдена, как раз когда машина была у Байдена. Президент США хотел ATS-V Raven Black с кожаным салоном Kona Brown, но Cadillac не предлагал Kona Brown в своей самой популярной комплектации ATS. По просьбе Байдена создали этот единственный в своём роде ATS-V.

Что касается бронзовых колёс, то они взяты от CT4-V Blackwing и были добавлены компанией Delaware Cadillac. В объявлении также отмечены некоторые незначительные кузовные работы, выполненные в отдельных местах. Речь идёт о покраске и устранении мелких царапин. Кроме того, ATS-V получил переднюю решётку Renick Performance и накладку заднего бампера, тонированные стекла и замшу на рулевом колесе и рычаге переключения передач.

Автомобиль получил роскошный пакет Cadillac и пакет безопасности, который не включает в себя пуленепробиваемые двери, но включает проекционный дисплей. Переключение передач осуществляется посредством восьмиступенчатого автомата.