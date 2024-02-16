Audi поменяла главного дизайнера

Audi объявила, что Массимо Фрасселла возьмёт на себя роль нового руководителя отдела дизайна с 1 июня после его недавнего ухода из Jaguar Land Rover (JLR). Фрасселла сменит ветерана дизайна Марка Лихте, который более десяти лет курировал дизайн всех моделей Audi. Лихте теперь перейдёт на новую роль в VW Group, подробности которой не разглашаются, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

52-летний Массимо Фрасселла окончил Институт прикладного искусства и дизайна в Турине. Он начал свою карьеру в Bertone, а затем перешёл на должности в Ford и Kia. В 2011 году он присоединился к Jaguar Land Rover, где дослужился до должности руководителя отдела дизайна брендов Jaguar и Land Rover.

Во время своего пребывания в JLR он сыграл ключевую роль в разработке таких моделей, как Land Rover Defender нового поколения и флагманский Range Rover, а также в разработке будущих электрических моделей Jaguar, дебют которых состоится в ближайшем будущем.

Говоря о своей новой роли, Фрасселла сказал: "Присоединение к Audi - это особенный момент для меня. Для меня большая честь взять на себя роль креативного директора и руководить такой талантливой командой в формировании будущего бренда на новых высотах инноваций и выдающихся достижений. Я верю в эмоциональную силу дизайна, который может вдохновлять, объединять и стимулировать перемены, и я здесь, чтобы развивать и продвигать творчество как бьющееся сердце нашего бренда".

Итальянский дизайнер подчёркивает "простоту" как основу своей философии дизайна автомобилей. Он планирует создать для Audi вневременной и утончённый язык дизайна.