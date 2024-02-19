Самые ненадежные кроссоверы

Британское издание Whatcar.com, которое специализируется на автомобильных исследованиях, совместно со страховой компанией MotorEasy составило рейтинг самых ненадежных электрических кроссоверов. Для этого они провели опрос 21 тыс. владельцев таких машин. Респондентов просили рассказать обо всех проблемах с их автомобилями, с которыми они столкнулись за последние два года эксплуатации машины, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Opel Mokka (2020 - н. в.)

Opel Mokka стал самым ненадежным электрическим кроссовером по итогам опроса, пишет Whatcar. С поломками в машине столкнулись больше половины владельцев. Чаще всего водители жаловались на неисправность батареи, сбои в работе информационно-развлекательной системы и навигации. Также слабыми местами машины стали электромотор, кондиционер и электроника.



Причем в 40% случаев из-за неисправностей машина была вынуждена добираться до сервиса с помощью эвакуатора. Хорошая новость - для 90% владельцев электрического Opel Mokka ремонт был бесплатен (по гарантии). Для остальных средний чек составил внушительные £1500.



"Всего через два дня после покупки этого автомобиля мне пришлось ехать в сервисный центр. Ремонт обошелся примерно в £8500. К счастью, всю эту сумму покрыла гарантия", - пожаловался один из владельцев Opel Mokka.



Jaguar I-Pace (2018 - н. в.)

В антирейтинг на основе информации от британских водителей издание Whatcar включило и Jaguar I-Pace. На проблемы с этой машиной пожаловались 42% респондентов. В 35% случаев доехать самостоятельно до сервиса электрические кроссоверы не могли. Больше половины неисправных машин ремонтировались больше одной недели. Почти все Jaguar I-Pace (98%) починили по гарантии. Другие водители были вынуждены заплатить более £1500.



Audi Q8 e-tron (2019 - н. в.)

Замыкает первую тройку электрический кроссовер Audi Q8 e-tron. За минувшие два года эксплуатации сразу 40% владельцев были вынуждены обращаться в сервис. Самая частая проблема - электроника. На втором месте - сбои в информационно-развлекательной системе.



Почти все неисправные машины смогли доехать до сервисных центров самостоятельно, без помощи эвакуатора. Однако забрать свои кроссоверы большинство владельцев смогли только через неделю. Для всех водителей ремонт был сделан бесплатно (по гарантии).

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