Ford Mustang Dark Horse поступил в продажу

Компания Ford официально сообщила о начале продаж спортивного автомобиля Ford Mustang Dark Horse в Китае по цене от 59 000 долларов. После отзыва модели из-за правил выбросов в 2016 году она снова вернулась на китайский рынок, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Особенностью Ford Mustang Dark Horse является его уникальный 5,0-литровый двигатель Coyote V8, впервые представленный в 760-сильном Ford Performance Mustang Shelby GT500. Мощность двигателя в китайском Ford Mustang Dark Horse составит 454 л.с. и 523 Нм крутящего момента. Он может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,6 с.

Ford Mustang Dark Horse получил новый язык дизайна, много деталей из углеродного волокна, он получил независимые воздухозаборники с двойным дросселем и переднюю решетку с двойным воздухозаборником, 19-дюймовыми спортивными дисками и шинами Pirelli P ZERO.

Эта модель оснащена 12,4-дюймовой цифровой приборной панелью и 13,2-дюймовым изогнутым центральным экраном. Автомобиль получил "электронный ручник для дрифта, сферический рычаг переключения передач, стильные подрулевые переключатели и спортивные сиденья "RECARO".

Mustang Dark Horse отличается уникальной настройкой шасси, большими задними стабилизаторами поперечной устойчивости и усиленными передними амортизаторами. За торможение отвечают 19-дюймовые передние 6-поршневые тормоза Brembo с 13,9-дюймовыми роторами.

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