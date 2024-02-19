Крошечный автомобиль Microlino выходит в Великобритании

Швейцарская фирма Microlino в ближайшее время начнет продавать свой электрический квадрицикл в Великобритании, о чем сообщает Day.Az со ссылкой на Autocar.

Microlino был впервые представлен на Женевском автосалоне в 2016 году и запущен в производство шесть лет спустя. С тех пор компания начала свою деятельность по всей континентальной Европе и построила свой 1000-й автомобиль в июне 2023 года., но в Великобритании он еще не запущен.

Microlino получил двигатель мощностью 17 л.с. и максимальную скорость 90 км/ч. Добавлены новые варианты АКБ: Microlino может комплектоваться аккумуляторными модулями емкостью 5,5 кВт•ч, 10,5 кВт•ч или 15,0 кВтч•ч, что соответствует заявленному запасу хода в 93, 177 и 228 км.

Разработчики планируют отгрузить 300 единиц Великобританию к концу 2024 года: "Мы считаем это достойным началом. Чтобы оповестить об автомобиле и запустить его в продажу, требуется некоторое время, а мы небольшая компания, поэтому у нас нет огромного маркетингового бюджета".

Кроме того, Microlino считает, что Великобритания в конечном итоге может стать одним из трех крупнейших рынков для компании. "В Великобритании мы можем продать несколько тысяч автомобилей, но, конечно, это будет происходить постепенно и займет несколько лет".

Компания будет ориентироваться на частных покупателей и малый бизнес, позиционируя Microlino как второй автомобиль для поездок на работу и выполнения поручений.

В Европе стоимость Microlino начинается от 17 990 евро.