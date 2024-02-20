Toyota и KDDI весной запустят сервис, выявляющий опасные участки на дорогах

Японская автомобильная компания Toyota Motor и телекоммуникационная корпорация KDDI весной запустят сервис, позволяющий выявить небезопасные участки на дороге для установки дополнительных знаков. Об этом сообщила компания KDDI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Система создана на основе искусственного интеллекта, с помощью которого анализируется большой объем данных, включая сведения о скорости движения автомобилей и пешеходов, их количестве в определенной точке, погодных условиях, а также о случившихся ранее в том или ином месте дорожно-транспортных происшествиях.

Благодаря этому, как заявляют в KDDI, можно создать условную карту города, на которой будут отмечены особо опасные участки, например пешеходные переходы или перекрестки, где наблюдается скопления большого количества людей, в первую очередь пожилых пешеходов, и велосипедистов. С помощью этих данных дорожные службы смогут обезопасить движение, установив дополнительные знаки.

Кроме того, в рамках этой программы разрабатывается технология предупреждения водителей и велосипедистов о приближении к опасным перекресткам, например с плохой видимостью.

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