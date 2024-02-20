HiPhi полностью остановила сборку автомобилей

Китайская компания HiPhi приостановила производство электрокаров на своем единственном заводе на севере Шанхая, сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina. По его данным, выпуск автомобилей этого бренда будет заморожен минимум на полгода. Причем все это время допуск на предприятие будет ограничен.

Также сообщается и о задержках выплат заработной платы рабочим. Так, в конце февраля сотрудники предприятия получат январский оклад. Когда будет выплачена заработная плата за февраль, пока не известно.

При этом в период с 18 февраля по 18 марта рабочим будут выплачивать только 70% заработной платы. После этого сотрудников завода и вовсе переведут на минимальную оплату труда. Рабочие, которых такие условия не устраивают, могут написать заявление на увольнение.

Официально о причинах такого решения не сообщается. По данным источников, на такой шаг HiPhi пошел из-за сложной финансовой ситуации. Ранее стало известно, что компания решила закрыть свои шоурумы в Чэнду и Гуанчжоу.

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