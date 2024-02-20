Chery выпустила уникальный автомобиль

Chery Automobile официально объявила, что ее автомобиль Xingtu Xingyuan ET впервые в мире будет оснащен аккумулятором CATL Shenxing, который, как утверждается, "заряжается за 10 минут и проезжает 400 километров", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Аккумуляторная батарея может иметь ёмкость 60 кВт•ч, 82 кВт•ч и 100 кВт•ч. Запас хода составляет 500-700 км. Зарядка за 5 минут может пополнить запас хода на 150 км. диапазон. Разработчики говорят, что автомобиль "не боится холода": зарядка от 20% до 80% при температуре -20 °C занимает всего 24 минуты.

Первый серийный Chery Xingtu Xingyuan ET официально сошел с конвейера в Уху, провинция Аньхой, в январе. Ожидается, что его запуск состоится в первом квартале этого года.

Подробности будут опубликованы дополнительно.

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