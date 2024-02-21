Так выглядит самый крупный кроссовер Hyundai

Компания Hyundai начала проводить дорожные тесты своего самого крупного кроссовера Palisade. Фотографии с испытаний опубликовало издание CarBuzz, передает Day.Az.

На изображениях видно, что модель Palisade укутана в камуфляж, поэтому полноценно оценить дизайн новинки пока невозможно. Предполагается, что по стилистике кроссовер будет напоминать более угловатую версию нового Santa Fe. Palisade также получит вертикальную решетку радиатора, горизонтальный капот и многоярусную оптику.

В салоне у модели будет массивные рулевое колесо и широкий центральный тоннель. Также в автомобиле установлен комплекс дисплеев, которые интегрированы в переднюю панель. Ожидается, что новое поколение Palisade лишится дизельного 2,2-литрового двигателя. На фото мотор тестовой модели закрыт крышкой с надписью Turbo. Есть вероятность, что автомобиль получил гибридную силовую установку на базе четырехцилиндрового мотора.