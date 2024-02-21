Компания Tesla потеряла статус самого дорого автопроизводителя, уступив лидерство Mercedes-Benz, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance, передает Day.Az со ссылкой на Автопилот.

Снижение стоимости Tesla произошло на фоне скандалов вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей и стоимость его бренда. Цена американской компании снизилась на 12%, до $58,3 млрд, что позволило Mercedes-Benz выйти в лидеры - стоимость немецкой марки выросла на 1%, до $59,4 млрд. Третье место в рейтинге осталось за Toyota, которая оценена в $52,7 млрд.

"Снижение ценности бренда Tesla становится еще более заметным на фоне того, что автомобильная промышленность все больше ориентируется на электромобили, однако сила бренда Tesla сохраняется и подтверждает, что основная идентичность компании устойчива. Как и другие производители электромобилей, такие как BYD и New Flyer демонстрируют значительный рост, устойчиво высокий уровень осведомленности потребителей и рекомендации относительно Tesla, вероятно, будут иметь решающее значение для компании, чтобы оставаться конкурентоспособной", - отметил управляющий директор Brand Finance в Азиатско-Тихоокеанском регионе Алекс Хей.

Аналитики консалтинговой компании Brand Finance также определили сильнейший автомобильный бренд в мире, которым стала итальянская марка Ferrari. Самым ценным китайским автопроизводителем признан BYD, стоимость которого выросла на 20%, до $12,1 млрд.

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