Tesla утратила статус самого дорогого автобренда

Американский производитель электрокаров Tesla утратил статус самого дорогого автомобильного бренда. Об этом сообщает международное аналитическое агентство Brand Finance, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Место лидера вернул себе концерн Mercedes-Benz. Стоимость немецкого бренда Mercedes-Benz за последнее время выросла на один процент и составила 59,4 миллиарда долларов. Американская торговая марка подешевела на 12 процентов, до 58,3 миллиарда долларов. Как отмечают аналитики, причиной, по которым обошли Tesla, стали противоречия вокруг главы компании Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя машин.

На третьем месте в списке самых дорогих автобрендов расположилась японская Toyota. Пятерку замкнули немецкие Porsche и BMW. Также в десятку вошли такие компании, как Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi. Самым устойчивым брендом назвали итальянскую Ferrari, которую поддерживают высокая известность и репутация.

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