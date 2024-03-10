Aston Martin сделал «полуночный» суперкроссовер DBX 707

Aston Martin выпустил "полуночный" суперкроссовер DBX 707 не для всех. В 2022 году состоялась премьера Aston Martin DBX 707, который стал самым мощным серийным кроссовером премиум-класса в мире. Автомобиль стал официальной медицинской машины Формулы-1, но других модификаций или спецверсий модель пока не получала. Однако для японского рынка британский автопроизводитель решил сделать лимитированную версию с особым декором кузова и салона. Новинка получила название Japan Midnight Podium Edition в честь популярного варианта японского досуга, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Полночь" в названии относится к той части японской автомобильной культуры, в которой популярны ночные поездки. "Подиум", предположительно, ознаменовывает несколько подиумов, которые Aston Martin завоевал на протяжении сезона Формулы-1 2023 года. Кроссовер окрашен в чёрный цвет Oberon Black, который дополняют акценты салатового оттенка в стиле ливреи гоночных болидов заводской команды в Формуле-1.

Модель получила 23-дюймовые колёса с тормозными суппортами цвета Aston Martin Racing Lime Green. Приборная панель, центральная консоль, туннель трансмиссии, дверные панели и рулевое колесо отделаны чёрной кожей, а сиденья обтянуты комбинацией чёрной и тёмно-зелёной кожи. По всему салону использована контрастная строчка салатового цвета, а на подголовниках передних и задних кресел вышит логотип Aston Martin.

Особые элементы интерьера включают в себя карбоновую отделку центральной консоли и специальные таблички на карбоновых накладках на пороги с надписью "Japan Midnight Podium Edition". Технически Aston Martin DBX 707 не изменился, сохранив 707-сильный 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Тираж кроссовера в исполнении Japan Midnight Podium Edition составит всего 11 экземпляров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!