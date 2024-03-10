Создан аккумулятор для автомобиля с рекордной скоростью зарядки

Специалисты Корнеллского университета (США) разработали аккумулятор для автомобиля, способный зарядиться на 100 процентов за рекордные пять минут. Исследование опубликовано в журнале Joule, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые университета исследовали технологию, которая позволила бы значительно сократить время, необходимое для зарядки электромобиля. В результате они получили батарею, которая может быть полностью заряжена за пять минут или быстрее.

В первую очередь инженеры создали зарядное устройство, которое рассчитано на высокую мощность и скорость и может справиться с повышенным нагревом элементов. Затем они спроектировали аккумулятор на основе индия - мягкого легкоплавкого вещества, сходного по химическим свойствам с алюминием и галлием. Материал часто используется в сенсорных экранах и солнечных панелях.

По словам специалистов, получившийся аккумулятор позволит машине проехать около 300 миль, или 480 километров, на одном заряде. Ученые заметили, что технология будет способствовать распространению недорогих автомобилей с небольшим запасом хода. По их логике, потребители смогут приобретать подобные машины и часто заряжать их за несколько минут вместо того, чтобы покупать дорогие автомобили с повышенным запасом хода.

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