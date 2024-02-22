Dacia представила мини-Duster

Румынская компания Dacia представила обновленный хетчбэк Spring. Внешне автомобиль напоминает уменьшенную копию модели Duster. Разработчики считают, что модель будет одним из самых доступных электрокаров на европейском рынке. При этом цены на новинку пока не озвучены, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Как он выглядит? Автомобиль получил фирменную Х-образную эмблему со световой подписью, заглушку вместо традиционной решетки радиатора, узкую переднюю светодиодную оптику, а также защитные пластиковые накладки на арках и порогах в стиле Duster. Также машину оборудовали рельефным капотом и 16-дюймовыми колесными дисками.

Что в салоне?

Электрический хетчбэк оснастили цифровой приборной панелью, 10-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и небольшим селектором трансмиссии. Также в салоне предусмотрены дополнительные ниши для хранения негабаритных вещей объемом 33 л. При этом у машины есть сразу два багажных отсека: сзади - на 308 л и впереди - на 35 л.

Какие у него технические характеристики?

Dacia Spring не может похвастаться выдающимися техническими характеристиками. На выбор клиентам предлагают два электромотора мощностью 45 и 65 л.с., которые питаются от литийионного аккумулятора на 26,8 кВт·ч. Автомобиль с самым мощным двигателем может разогнаться до сотни за 14 с.

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