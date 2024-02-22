Рестайлинг семиместного Hyundai Creta

Hyundai в конце весны представит обновленную Creta в семиместной версии, сообщает издание Autocar. Такая модификация машины подготовлена для рынка Индии, где носит название Alcazar. Разбираемся, что это будет за автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Как будет выглядеть? После рестайлинга семиместная Creta получит черты старших моделей Palisade и Tucson. Например, кроссовер должны оборудовать новой решеткой радиатора со сложным узором. Кроме этого, внешне автомобиль можно будет отличить от других модификаций Creta благодаря оригинальным задним дверям, а также новым бамперам и фонарям.



В салоне машины установят новую переднюю панель с двумя экранами. В список опций войдут двухзонный климат-контроль, панорамный люк на крыше и сиденья с функцией вентиляции.

Что с техникой?

Технические характеристики модели изменений не претерпят. Автомобиль, как и прежде, будут продавать с 1,5-литровой турбочетверкой мощностью 150 л.с. Также в гамму моторов вошел дизельный агрегат того же объема с отдачей 115 л.с. Двигатели будут работать совместно с механической или автоматической коробкой передач. Привод - только передний.