В автомобилях Jeep обнаружили фатальный дефект

Jeep отзовет почти 200 тыс. гибридных автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выяснилось, что во многих автомобилях Jeep был неверно запрограммирован процессор управления гибридной системой. Это могло привести к отключению обогрева лобового стекла и, как следствие, плохой видимости.

Отзывная кампания затрагивает модель Grand Cherokee 4xe 2022-2024 годов выпуска. Дефект также обнаружили в Wrangler 4xe 2021-2024 годов. Отмечается, что специалистам придется обновить ПО у этих моделей. Дилеров и владельцев предупредят об отзыве 5 апреля. При этом водители смогут сами проверить, попадает ли их автомобиль под кампанию. Для этого придется ввести 17-значный идентификационный номер машины на сайте производителя или NHTSA.

Grand Cherokee 4xe и Wrangler 4xe имеют турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 л. Первая модель может проехать на одной электротяге до 42 км, а запаса хода второй хватает на 35 км.

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