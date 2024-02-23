Huawei Aito M9 оказался экономичнее электрического кроссовера

Китайскому блогеру удалось протестировать новейший кроссовер Huawei Aito M9, причем и гибридную версию, и чисто электрическую. И в том, и в другом случае это большая (длина составит 5230 мм, а колёсная база - 3110 мм) и тяжелая машина, но, как оказалось на деле, потребляет она даже меньше, чем более компактное авто, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Блогер сообщил, что он проехал определенное расстояние (судя по длительности поездки, не очень большое) со средней скоростью 87,7 км/ч, потребление энергии при этом составило 22,1 кВт·ч/100 км. По словам тестировщика, некий другой автомобиль - чисто электрический кроссовер длиной 4,8 метра - потребляет при тех же условиях больше - 25 кВт·ч. Также блогер протестировал чисто электрическую версию Aito M9, и её потребление составило 22,4 кВт·ч/100 км при средней скорости 84 км/ч.

Наконец, испытатель отметил, что при повышении скорости (и соответственно, при увеличении сопротивления воздушного потока) потребление тоже растет: при скорости 120 км/ч чисто электрический Aito M9 потребляет 25,6 кВт·ч / 100 км.

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