Volkswagen и Audi отзовут сотни тысяч машин

Компании Volkswagen и Audi отзовут 261 тысячу автомобилей из-за рисков возможной утечки топлива и последующего возгорания. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Автоновости дня.

У автомобилей, попавших под отзыв, может быть установлен бракованный уплотнитель топливного насоса, уточняется в сообщении. Если герметичность этого уплотнения нарушена, это грозит попаданием топлива в систему улавливания паров и загрязнением угольного фильтра. При самом неблагоприятном сценарии может произойти возгорание. Кроме того, существует риск возникновения проблем с бензонасосом.

В отзывную кампанию включены Audi A3, произведенные в 2015-2020 годы, Volkswagen Jetta GLI (2019-2020), Volkswagen Golf Sportwagen GP 2018 года, Volkswagen Golf Sportwagen A7 (2018-2019). Также туда вошли Volkswagen Golf Sportwagen (2015-2017), Volkswagen Golf GTI (2015-2020) и Volkswagen Golf (2015-2020).

Дилерам предстоит проверить уплотнитель топливного насоса перечисленных авто и заменить его в случае необходимости.

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