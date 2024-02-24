Mercedes-Benz выпустит премиальную линейку автомобилей Mythos

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует начать выпуск новой премиальной линейки автомобилей, которые будут дороже моделей Maybach. Об этом сообщает портал motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается что первый автомобиль сверхроскошной линейки Mythos появится в 2025 году. Данная модель будет создана на основе родстера Mercedes-AMG SL. Однако она будет отличаться от этого автомобиля своим уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.

Автомобили Mythos будут производиться в небольших количествах. Стоимость каждого из экземпляров составит не менее $300 тыс. Ожидается, что первые машины будут доставлены клиентам в 2026 году.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Jetour, входящий в состав бренда Chery, представил кроссовер X90 Pro. В Китае Jetour X90 Pro будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Кроме того, доступна версия с мотором 2,0 л. с отдачей 254 л.с. Автомобиль в КНР будет стоить от 129,9 тыс. юаней.

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