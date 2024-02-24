Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz представил скорректированный план развития своего электромобильного направления, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания ожидает, что к 2030 году в объеме ее продаж электромобили, включая гибриды, составят до 50%. Согласно прогнозу от 2021 года, этого порога планировалось достичь уже в 2025 году, а к концу десятилетия - полностью перейти на выпуск электромобилей.

Также Mercedes-Benz заверил инвесторов, что продолжит развитие своих моделей с двигателями внутреннего сгорания, потому что спрос на электромобили замедляется. По прогнозу Mercedes-Benz на 2024 год, доля электрифицированных машин в объеме продаж составит 19-21%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!