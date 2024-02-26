Китайцы захватывают собственный авторынок

Китайская автомобильная ассоциация опубликовала данные, согласно которым в январе 2024 года объем продаж легковых автомобилей китайских брендов составил 1,278 млн единиц, что на 68,6% больше, чем в прошлом году. Их доля составила 60,4%, увеличившись на 8,8 процентных пункта, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В начале этого месяца Китайская ассоциация автопроизводителей также объявила о производстве и продажах автомобилей всех брендов в январе 2024. Общий объем производства и продаж автомобилей в этом месяце составил 2,41 млн и 2,439 млн соответственно, что меньше, чем месяцем ранее на 21,7% и 22,7% соответственно, но при этом годовой прирост составил 51,2% и 47,9% соответственно.

В 2023 году производство и продажа автомобилей в Китае достигли 30,161 млн и 30,094 млн автомобилей соответственно, из которых 4,91 млн были экспортированы, что на 57,9% больше, чем в 2022 году, что сделало Китай крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

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