Определился самый популярный среднеразмерный автомобиль в 2023 году

В Focus2Move решили определить самый популярный среднеразмерный автомобиль в мире в 2023 году, для этого были проанализированы данные по продажам конкретных моделей в 2023 году на глобальном рынке, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Оказалось, что самой популярной моделью стала Toyota Camry: за прошлый год этих седанов было продано 628 816 единиц. Но самое интересно, что Camry является самым популярным среднеразмерным авто в течение уже 20 лет!

В топ-3 вошел также кроссовер Tesla Model Y (за прошлый год продано 496 092 единицы) и седан BYD Qin PLUS, продажи которого в 2023 году взлетели на 40% - до 434 213 единиц.

В топ-10 рейтинга самых популярных среднеразмерных автомобилей 2023 года также вошли:

1. Toyota Camry - 628 816 единиц (-6,2%);

2. Tesla Model Y - 496 092 единицы (-7,1%);

3. BYD Qin PLUS - 434 213 единиц (+40,8%);

4. Honda Accord - 407 718 единиц (-0,7%);

5. Nissan Sylphy - 381 651 единица (-15,1%);

6. Volkswagen Lavida - 345 928 единиц (-4,4%);

7. Mercedes C-Class - 312 122 единицы (+8,7%);

8. BMW 3-Series - 309 149 единиц (-0,3%);

9. Volkswagen Passat - 296 024 единицы (+3,2%);

10. Audi A4 - 238 859 единиц (+11,9%).

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