Этот автомобиль станет мировым бестселлером

На 100-м Женевском автосалоне, открывшемся 26 февраля, бренд MG компании SAIC Group представил новую глобальную модель и анонсировал большой ряд грядущих моделей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По словам Чжао Айминя, заместителя генерального директора SAIC International, глобальные продажи бренда MG в прошлом году достигли 840 000 автомобилей, а продажи только на рынке Великобритании приблизились к 100 000 автомобилей. В 2024 году бренд собирается преодолеть глобальную цель продаж в 1 миллион автомобилей.

Кроме того, на Женевском автосалоне представлен новый MG3 HEV (бензин-электрический гибрид). Он использует новейший язык дизайна, а общая форма автомобиля более спортивная, чем у старой модели.

Новый автомобиль оснащен совершенно новой технологией Hybrid Plus. Чжао Айминь заявил, что MG3, по прогнозу самой компании, станет еще одним мировым бестселлером после MG4 EV.

Уже в конце 2025 года MG выпустит чистый электромобиль длиной менее 4 метров , а также кроссовер. В ближайшие два года на мировой рынок будут постепенно выведены 14 умных электрических моделей.

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