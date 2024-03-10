BYD раскрыл внешность 1000-сильного суперседана Yangwang U7

Компания Yangwang не раскрыла никакие характеристики, так что остаётся обсуждать внешность. Из особенностей: необычная форма передних дверей, карбоновый обвес "по кругу" и визитная карточка суббренда BYD - сложная и эффектная оптика. Диски оформлены в том же стиле, как на внедорожнике U8, а вот фары и зауженный капот по фактуре такие же, как на гиперкаре U9, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внедорожник пока доступен только в виде гибрида с 2,0-литровым удлинителем хода, не связанным с колёсами. Возможно, для седана предложат ту же силовую установку. Однако более вероятен вариант с чисто электрической начинкой и ёмкой тяговой батареей. В любом случае четырёхмоторная силовая установка разовьёт более 1000 лошадиных сил: показатели вездехода - 1196 сил, гиперкара - 1305 сил.

Люксовая марка Yangwang не гонится за тиражами: за неполные два месяца 2023 года клиентам передали около двух тысяч машин. Однако и цены на продукцию суббренда BYD велики: меньше миллиона юаней (141 тысяча долларов) за седан точно не попросят. Все подробности ожидаются до весны, и нет сомнений, что Yangwang U7 ещё удивит.

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