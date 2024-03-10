Renault обновила старый Duster: акцент на безопасности и дизайне. Несмотря на дебют "Дастера" третьего поколения в Европе, знакомый россиянам кроссовер продолжают модернизировать. В Южной Америке состоялся апгрейд местного варианта под маркой Renault: он совпал с расширением базовых опций безопасности и комфорта. Технику менять не стали, а цены выросли: теперь начальная комплектация стоит 122 290 реалов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По внешности и срокам дебюта бразильский Renault Duster был близок к российскому варианту. Теперь за океаном кроссовер обновлён по лекалам Dacia: появилась оптика с Y-образным рисунком, видоизменена решётка радиатора. Кузовные панели остались прежними, ведь собирается кроссовер локально: на заводе в Бразилии.

В салоне перемен больше: главная новость - "в базе" теперь шесть подушек безопасности вместо двух! Также изменилась графика приборов, стал больше центральный подлокотник, у задних пассажиров появилась пара USB-разъёмов. Внедорожный декор, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора и 17-дюймовые диски - прерогативы топ-комплектации за 155 690 реалов.

Технических изменений нет: покупатели из Бразилии могут выбирать между "атмосферником" 1.6 (с "механикой" или вариатором) и турбомотором 1.3 (только с вариатором). Базовый двигатель может работать на этаноле. А вот полного привода за океаном нет: в этом сегменте такая трансмиссия не востребована.

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