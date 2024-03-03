Renault внедрил в салон автомобиля держатель для хлеба

Электрохэтчбек Renault 5 получил встроенный держатель для хлеба. Накануне в Женеве прошла премьера электрического Renault 5 с внешностью в стиле ретро, ассистентом, работающим на базе ChatGPT, и напечатанными на 3D-принтере деталями. Помимо продвинутого оборудования, французский хэтчбек может похвастаться уникальными фишками: к примеру, он стал первым в мире автомобилем, оснащенным специальным держателем для багета, передает Day.Az со ссылкой на Motor

"Никакой муки и крошек на вашей прекрасной обивке!" - отмечает пресс-служба Renault, описывая держатель, предназначенный для свежего хлеба из пекарен. Он представляет собой плетеную корзинку, закрепленную справа от центральной консоли. К ее изготовлению Renault привлек мастера по корзинам Маргерит Эрлан.

Помимо этого, электрокар получил подрулевой переключатель передач в форме губной помады а-ля Chanel. Для него разработано несколько дизайнов: одноцветный, с французским флагом, а также с отсылками к 1972 году, когда появился первый хэтчбек Renault 5, и к приложению WT5. Кроме этого, есть разные дизайны для крышки вещевого отсека, изготовленной с помощью 3D-печати.

Не забыли в Renault и об экологии: часть обивки салона сделана из переработанных пластиковых бутылок, а в руле и теплоизоляции применен материал на основе биосырья.

Снаружи, помимо французского флага в фарах, можно увидеть панель-индикатор заряда, расположенную прямо на капоте. Кастомизировать автомобиль предлагают с помощью фирменного набора наклеек.

Renault 5 предложат с тремя силовыми установками мощностью до 150 лошадиных сил и NMC-батареями, позволяющими проезжать без подзарядки до 500 километров. Продажи электрокара в Европе стартуют до конца 2024 годы.

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