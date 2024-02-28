Илон Маск анонсировал новый автомобиль Tesla

Илон Маск сегодня посредством своего аккаунта в Twitter (X) официально анонсировал следующий новый автомобиль Tesla - это будет Tesla Roadster нового поколения. Как охарактеризовал новинку сам Маск, "такой машины никогда не будет, если её вообще можно назвать машиной", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Глава Tesla сообщил, что официальная премьера Roadster состоится в конце текущего года, но поставки серийных автомобилей - только в следующем году. По словам Маска, до 60 миль в час (до 96,5 км/ч) новый Roadster будет разгоняться менее, чем за секунду. Ранее сообщалось, что запас хода топовой версии составит 620 миль - почти 1000 км.

Напомним, прототип Tesla Roadster второго поколения был показан еще в ноябре 2017 года.