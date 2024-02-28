BMW X2 2024 поступил в продажу

BMW Group объявила в пресс-релизе, что новый BMW X2 запущен в продажу на территории Китая с рекомендованной розничной ценой от 44 000 до 58 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый X2 имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,27Cd. Модель M35i также оснащена решеткой радиатора другого дизайна и четырьмя выхлопными патрубкам. Габаритные размеры составляют 4554 х 1844 х 1590 мм при колесной базе 2692 мм.

В автомобиле установлен изогнутый двойной экран, состоящий из 10,25-дюймовой приборной панели и 10,7-дюймового информационно-развлекательного экрана, а расположение кнопок на центральной консоли больше смещено в сторону водителя. Новинка оснащена системой BMW iDrive 9.

Автомобиль также оснащен камерой, обращенной в салон, с помощью которой можно делать фото или записывать видео. Новинка поддерживает интеллектуальные системы голосового управления, двухзонный автоматический климат-контроль, автопилот L2+ и систему автоматическую парковку.

Панорамный люк в машине опционален, объем багажника составляет 708 литров, сиденья могут быть выполнены из алькантары. Стандартные сиденья изготовлены из искусственной кожи под названием Veganza.

Новый автомобиль будет оснащен двигателем 2,0 л с турбонаддувом максимальной мощностью 203 л.с., M35i xDrive имеет максимальную мощность 300 л.с., а время разгона 0-100 км/ч занимает 5,4 секунды. Новинка оборудована 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.