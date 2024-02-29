Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выпуск второго поколения спортивного электрокара Roadster. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По словам Маска, его корпорация будет стремиться выпустить Roadster второго поколения в 2025 году. Предприниматель рассказал, что в компании уточнили сроки и объемы выпуска электрокара, но заметил, что разработка автомобиля еще ведется. "Серийный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу этого года", - пообещал Маск.

Журналисты напомнили, что второе поколение Tesla Roadster было анонсировано в конце 2017 года. Четырехместный спорткар первоначально должны были выпустить в 2020 году. В 2021 году Илон Маск отложил выпуск электрокара на 2023 год из-за проблем в цепочке поставок.

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