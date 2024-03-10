Changan готовит конкурента внедорожникам Tank: фото без камуфляжа. Пресс-служба марки Deepal поделилась официальными рендерами автомобиля с внутризаводским индексом G318. "Дочка" Changan воздержалась от комментариев о технике. Есть две точки зрения: либо Deepal готовит рамный автомобиль а-ля Tank и Fang Cheng Bao, либо под брутальным обликом скрывается кроссовер с несущим кузовом: соперник Jetour Traveler и Haval Dargo, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Марка Deepal очень молодая, причём ранее её же называли Shenlan. Судя по снимкам прототипов, вездеход G318 будет ближе по технике к Fang Cheng Bao Leopard 5: на это намекает независимая задняя подвеска. По размерам и цене новинка Changan сопоставима с Tank 500: внедорожнику прочат пятиметровый кузов и цену от 300 тысяч юаней.

Из ожидаемых функций - "танковый" разворот, значит система полного привода будет электрической. Нельзя исключать, что Deepal G318 окажется частично унифицирован с гибридным пикапом Changan: на общность намекают рамная архитектура и силовая установка с бензиновым двигателем в роли генератора и парой электромоторов.

Судя по официальным рендерам, сначала Deepal G318 представят в виде близкого к серии концепт-кара, а серийный вариант задержится.

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