Абсолютно новая Toyota Camry: версия для Европы. Японский автопроизводитель раскрыл всю информацию о бизнес-седане в европейской спецификации. Обошлось без сюрпризов: по обе стороны океана предложат Camry с одинаковой внешностью, причём европейцы не смогут выбрать вариант со спортивным пакетом. Силовая установка безальтернативна: Toyota сделала ставку на переднеприводный "безрозеточный" HEV-гибрид на основе 2,5-литрового бензинового "атмосферника", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Европе Toyota предложила по сути тот же автомобиль, что и в США, разница в штрихах. Фары лишились характерных оранжевых вставок, ещё в Старом свете добавились противотуманки. Вариант с сотовидной решёткой радиатора, круглыми патрубками выхлопной системы и ярким спортивным оформлением салона в Евросоюзе не предложат: только обычные бамперы и консервативная чёрная отделка.

Силовая установка типа HEV состоит из 2,5-литрового двигателя, двух электромоторов и электромеханического вариатора. Полный привод европейским седанам не положен. Отдача почти такая же, как в США: пиковая 231 лошадиная сила. По сравнению с предшественником время разгона 0-100 сократилось на 0,4 секунды до 7,9 секунды. Данные по расходу топлива обнародуют весной.

Базовый седан для Европы получит упрощенную виртуальную "приборку" с семидюймовым экраном, но доплачивать за 12,3-дюймовый тачскрин, беспроводную зарядку для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и автоматического торможения не придётся. Доступной Toyota Camry не будет: четырёхдверка уходящего поколения стоит в Испании от 44 тысяч евро, и новинка точно не подешевеет.

В Европе продажи Toyota Camry оставляют желать лучшего, и с учётом ценообразования это не удивляет. Ожидается, что в США новый седан в базовой версии будет стоить в полтора раза дешевле - в пределах 30 тысяч долларов. А китайский прайс-лист вовсе удивил: после смены поколений седан подешевел, а гибрид стоит от 181 800 юаней

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