Chery выпустит больше 30 новинок шести марок

Компания Chery готовит более 30 новинок. Китайский автопроизводитель поделился планами по масштабному расширению модельного ряда. Заявлены более 30 новых моделей, а также обновленные версии существующих: восемь Chery, десять Exeed, семь Jetour, пять Fulwin, а также по восемь Shanhai и iCar. Портал "Китайские автомобили" уточняет, что большую часть из них запустят уже в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Так, для марки Сhery анонсированы четыре новинки линейки Tiggo: рестайлинговый Tiggo 9, а также новые поколения трех кроссоверов серии Tiggo 7 и Tiggo 8. Кроме того, для Jaecoo J7 (он же Chery Еxplore 06 в Китае) запланированы две спецверсии, а для седанов Arrizo 5 и Arrizo 8 - обновления, причем последнему достанется новая связка двухлитрового мотора и восьмидиапазонного автомата.

Exeed готовит десять запусков на китайском рынке в течение 2024 года. RX, TXL и VX обновятся, а LX, RX и VX обзаведутся гибридными установками. Линейка Exlantix, которая пока состоит из единственного седана ES, пополнится второй моделью, кроссовером EX, и оба они получат по гибридной модификации (пока обе машины электрические). Также появится минивэн Exlantix, который пока известен под индексом E08. Его премьера ожидается на Пекинском автосалоне весной этого года. Кроме того, под маркой Exlantix будут продавать еще две модели: кроссовер класса люкс, фигурирующий под литерой X, и пока загадочный автомобиль с внутренним кодом E0V.

Jetour выпустит обновленные Dashing, X70 Plus и X90 Plus, а заодно удлиненный трехрядный вариант T2. В третьем квартале текущего года марка представит совершенно новый кроссовер с кодовым обозначением S03, а ближе к концу года у T2 появятся "молодежная" версия T-L и еще одна спецверсия, информации о которой пока нет.

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