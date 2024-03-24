Isuzu D-Max превратили в брутальный внедорожный дом на колёсах

Пикап Isuzu D-Max превратили в брутальный дом на колёсах для бездорожья. Знаменитая австралийская компания ARB, которая специализируется на выпуске аксессуаров для различных внедорожников, представила свою новую линейку для японского пикапа Isuzu D-Max. Несмотря на то, что конкретная модель продаётся далеко не на всех крупных рынках, специалисты ARB не обошли её вниманием и подготовили комплект различных дополнений, которые превращают утилитарный в общем-то автомобиль в самый что ни на есть настоящий внедорожный дом на колёсах, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Для пикапа предложены несколько вариантов палаток на крышу - клиентам предложена палатка ARB Esperance с жёстким каркасом и лестницей, универсальная палатка ARB Flinders и палатка ARB Simpson III с лестницей и пристройкой. Все эти палатки интегрируются с кунгом грузового отсека ARB Ascent Hardtop Gullwing Canopy, который теперь предлагается в качестве официального аксессуара для D-Max.

В грузовой отсек можно установить кухонный модуль ARB Slide Kitchen, которая включает в себя большую газовую плиту, портативную раковину и ящики для хранения мелких вещей. Дополнительно можно заказать автомобильный холодильник и раскладной тент-маркизу для обустройства кухни на открытом воздухе.

Если владелец Isuzu D-Max планирует выбираться на пересечённую местность, автомобиль можно доукомплектовать фирменными сэндтраками ARB, а также комплектом аксессуаров ARB Weekender, который включает в себя буксировочный трос, крюки и кожаные перчатки для работы с ними. При желании клиенты также могут заказать систему крепления аксессуаров, новые колёса и внедорожные шины.

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