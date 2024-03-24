Hennessey сделает из Dodge Challenger 1700-сильный гиперкар

Ателье Hennessey превратит масл-кар Dodge Challenger в 1700-сильный гиперкар. Тюнинг-ателье из США, которое славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, анонсировало, возможно, свой самый сумасшедший проект. Взяв за основу экстремальный 1025-сильный маслкар Dodge Challenger SRT Demon 170, который ознаменовал окончание жизненного цикла модели, подопечные Джона Хеннесси решили превратить его в гиперкар мощностью 1700 сил. Проект станет первой работой нового подразделения Hennessey Special Operations, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Спрос на наши мощные автомобили за последние несколько лет вырос настолько, что нам пришлось перейти от крупносерийной тюнинговой компании к заводу со сборочными линиями и всей логистикой, необходимой для поставки более 500 автомобилей в год. Но мы рады сообщить, что создали в компании новое подразделение Hennessey Special Operations, которое позволяет нам производить мегамощные автомобили небольшими сериями, не более 20 автомобилей в год", - заявил Джон Хеннесси.

Первым проектом станет Hennessey Demon 1700 Twin-Turbo на базе личного автомобиля главы тюнинг-ателье. Основная задача - увеличить отдачу двигателя более чем в полтора раза - с 1025 до 1700 лошадиных сил. Причём при желании владельцы смог вернуть своё купе к оригинальному состоянию - штатный двигатель V8 от Demon 170 будет упакован в термоусадочную пленку для безопасного хранения, а его место под капотом займёт совершенно новый мотор. И коробка передач.

Для Hennessey Demon 1700 Twin-Turbo разработают новый V8 с парой гигантских турбин, которые и позволят получить искомые 1700 сил. Создатели проекта рассчитывают, что получившийся монстр сможет проезжать культовую дрэговую дистанцию в четверть мили за 7,9 секунды со скоростью на выходе до 290 километров в час - это на секунду и 50 километров в час быстрее исходного Dodge. Всего будет сделано 12 автомобилей (11 для клиентов и один для Хеннесси), а стоимость переделки составит 200 000 долларов без учёта исходного Dodge Challenger SRT Demon 170, который должен будет предоставить заказчик.

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