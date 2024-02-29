Mercedes-Maybach нового класса отменили

Представленный в 2018 году Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury не пойдет в серию, как сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor1, производитель автомобилей класса люкс отказался от массового производства странной смеси седана и кроссовера. Идея заключалась в том, чтобы объединить два самых популярных типа кузова в Китае и создать новый сегмент, получивший название Sport Utility Sedan (SUS).

Решение было принято несколько месяцев назад. Ранее сообщалось, что автомобиль появится в продаже в Китае примерно в 2025 году. Предполагалось, что его будут производить исключительно в Пекине на платформе EVA2. В заявлении для немецкой газеты Mercedes признал, что разработка SUS приостановлена, поскольку автомобиль слишком сложен и дорог в производстве. Компания утверждает, что у нее уже есть в продаже множество электромобилей в Китае, чтобы охватить все важные сегменты: "Поэтому, чтобы уменьшить сложность, мы решили не продолжать проект дополнительного автомобиля для Китая на основе архитектуры EVA2".

Представленный концепт имел полный привод и четыре электромотора общей мощностью 738 л.с., его запас хода должен был составлять около 500 км. Максимальная скорость была ограничена отметкой в 250 км/ч. Аккумулятор поддерживал 350-киловаттную зарядку, в этом случае пяти минут хватило, чтобы пополнить запас аккумулятора на 100 км.

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