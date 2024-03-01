Самый продаваемый автомобиль класса в Китае Denza D9 представят в новом кузове

Официальный анонс нового автомобиля Denza D9 BYD 2024 модельного года состоится 6 марта, при этом производитель заявил в ходе анонса презентации, что "его всегда копируют, но не могут превзойти", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Denza D9 поступил в продажу в октябре 2022 года. В январе прошлого года он стал победителем в категории роскошных MPV с ценой более 42 000 долларов. Официальные лица заявили, что это открыло путь к завоеванию титула за весь 2023 год. В октябре прошлого года этот автомобиль стал самым быстрым роскошным минивэном, серийное производство которого достигло 100 000 единиц.

В начале года BYD объявила, что модель Denza D9 стала самым продаваемым минивэном на китайском рынке во всех ценовых категориях с совокупным объёмом продаж 119 182 единицы с января по декабрь 2023 года. Официальные лица также заявили, что Denza D9 "в одиночку переломил тенденцию к снижению рынка минивэнов с 2017 года".

Габариты BYD Denza D9 - 5250 х 1960 х 1920 мм, колёсная база - 3100 мм. В оснащение входят семь экранов, раздельные кресла на втором ряду с электрорегулировками, вентиляцией, подогревом и массажем, 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона. Покупателям доступны чистой электрические и гибридные версии с запасом хода 600+ и 1000+ км соответственно.

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