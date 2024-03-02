Рассекречена спортивная Hyundai Creta N Line 2024

В Индии рассекретили самую спортивную версию недавно обновленного кроссовера Hyundai Creta: заказы на Hyundai Creta N Line 2024 на местном рынке уже принимаются, но официальная премьера состоится 11 марта, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Судя по фото, кроссовер получил более агрессивные бамперы, иную решётку радиатора, красные акценты на кузове и в оформлении салона. Колесные диски будут 18-дюймовыми. По данным Autocar India, машину предложат в двух комплектациях: базовой и топовой. Соответственно, в первой будет механическая коробка передач, во второй - роботизированная. А вот двигатель только один - самый мощный: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с.

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