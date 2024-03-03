McLaren выпустит преемника суперкара P1
Британская компания McLaren выпустит преемника суперкара P1. Как передает Day.Az, об этом сообщает motor1.com.
Отмечается, что новый гиперкар получил внутреннее кодовое название P18. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составит 1000 л.с. Некоторые компоненты подвески модели будут напечатаны на 3D-принтере.
Автомобиль получит активный задний спойлер и другие аэродинамические особенности, заимствованные у автомобилей Formula 1. Еще одна особенность машины - подъемные двери типа "крыло чайки", которые открываются вместе с секциями крыши.
Выпуск McLaren P1 должен начаться до конца 2024 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре